Barcelona acoge un encuentro para definir el futuro marco regulador europeo del sector espacial

Reunión de miembros de la Comisión Europea, la Agencia Espacial Europea (ESA), la Agencia Espacial Española (AEE), Generalitat y entidades del sector espacial en Barcelona - GENERALITAT

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, en el marco de la Estratègia Catalunya Espai 2030, ha acogido en la Fundació Joan Miró de Barcelona un encuentro entre instituciones europeas y el ecosistema espacial catalán para definir el EU Space Act, futuro marco regulador del sector en la Unión Europea.

Bajo el título 'Building Europe's Space Future', la jornada ha contado con representantes de la Comisión Europea, de la Agencia Espacial Europea (ESA) y de la Agencia Espacial Española (AEE), así como de la Generalitat y de empresas y entidades catalanas del sector, informa la Conselleria en un comunicado este martes.

La secretaria de Políticas Digitales, Maria Galindo, ha presidido el encuentro, que también ha contado con la asistencia del director general de Asuntos de la Unión Europea, Gerard Vives, y del director de la Representación de la Comisión Europea en Barcelona, Manuel Szapiro.

Por parte del ecosistema espacial catalán, han participado como ponentes representantes del Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) y de las empresas Sateliot, EarthPulse, Open Cosmos y Spascat.

"Catalunya quiere contribuir activamente al debate europeo sobre el futuro del sector espacial, para reforzar la competitividad y la autonomía estratégica de Europa en el ámbito del espacio", ha destacado Galindo.

FUTURA LEY EUROPEA DEL ESPACIO

En el debate sobre el futuro EU Space Act, la propuesta legislativa con la que la Comisión Europea quiere establecer un marco regulador común para el sector espacial europeo y reforzar la competitividad de la industria, se han abordado sus objetivos, los instrumentos previstos y el impacto sobre la competitividad.

El encuentro también ha puesto de relieve la importancia de alinear esfuerzos e instrumentos entre los diferentes niveles institucionales --europeo, estatal y regional-- para reforzar la autonomía estratégica de Europa e impulsar el desarrollo de una economía espacial sólida y competitiva.

En este sentido, se han celebrado mesas de debate sobre la regulación, oportunidades de mercado y la economía del espacio, llegando a la conclusión de que hay que todavía hay que reforzar la comercialización, demanda pública y desarrollo de un mercado europeo que permita a las empresas escalar y competir globalmente.