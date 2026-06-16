Barcelona acogerá en 2027 la feria internacional de aerolíneas Routes World

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu de este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha anunciado este martes que Barcelona acogerá en el año 2027 la feria internacional de aerolíneas Routes World, "la principal feria internacional de aerolíneas" del mundo.

Lo ha hecho en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes, detallando que reunirá hasta 3.000 congresistas, aunque no ha concretado ni la fecha ni la ubicación, y lo ha enmarcado en la acción del Govern para acoger proyectos y "proyectarse hacia el exterior" como con la visita del Papa o la 'Grand Départ' del Tour de Francia en julio.

La edición de 2027 será la 32 edición de esta feria, que en 2025 se celebró en Hong Kong (China) y en 2026 se celebrará en Frankfurt (Alemania), en octubre.