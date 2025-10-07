Barcelona acogerá el campeonato del mundo de Mountain Bike Eliminator 2026

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha concedido a Barcelona la organización del MTB Eliminator World Championship 2026, que se celebrará el próximo 18 de abril en el entorno de la Font de Montjuïc.

Lo ha anunciado el consistorio este martes en un comunicado, donde el concejal de Deportes, David Escudé, ha celebrado que la capital catalana "será la capital mundial de ciclismo" durante el año que viene, cuando también acogerá la salida del Tour de Francia.

"Todos los amantes de este deporte estamos de enhorabuena porque podremos disfrutar en nuestra casa de las mejores estrellas internacionales y ratificar que Barcelona y el ciclismo son un buen tándem", ha señalado Escudé.

El Cross Country Eliminator (XCE) es una disciplina caracterizada por su espectacularidad, con circuitos corto que cominan obstáculos artificiales y del entrono urbano, que dan lugar a carreras explosivas donde la habilidad sobre la bicicleta son clave.

Así, los espectadores podrán disfrutar de un evento totalmente abierto al público, en el que después de una fase de clasificación, los participantes competirán en eliminatorias en grupos de cuatro, donde los dos más rápidos avanzarán a la siguiente fase hasta decidirse el mejor corredor del planeta.