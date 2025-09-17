Barcelona acogerá más de 1.500 actividades por la Capital Mundial de la Arquitectura 2026

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque; el secretario general de Agenda Urbana, Iñaqui Carnicero, y la arquitecta jefa de Barcelona, Maria Buhigas. - EUROPA PRESS

Se construirá una gran maqueta de la ciudad y se rehabilitarán 10 medianeras, una en cada distrito

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Barcelona acogerá con motivo de la Capital Mundial de la Arquitectura 2026 más de 1.500 actividades en 77 espacios de la ciudad, entre exposiciones, rutas, visitas guiadas, conferencias, debates, talleres y eventos, así como el Congreso Mundial de Arquitectura de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA).

Lo han explicado este martes el alcalde, Jaume Collboni; la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque; el secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, Iñaqui Carnicero, y la arquitecta jefa de Barcelona, Maria Buhigas, en un acto en la antigua sede de la editorial Gustavo Gili.

La Capitalidad de la Arquitectura se inaugurará el 12 de febrero, por Santa Eulalia, con un acto institucional y actividades en los distritos, y se clausurará el 13 de diciembre, por Santa Llúcia, y a lo largo de estos 10 meses, los 10 distritos serán un "espacio de referencia" en cada mes para dar a conocer las particularidades de la arquitectura y el urbanismo de los mismos.

Contará con un presupuesto de unos 11 millones de euros, aportados de forma equitativa por el Ayuntamiento, la Generalitat y el Gobierno, y en la programación de las actividades han colaborado hasta 170 entidades.

Todo ello, coincidiendo con la conmemoración del Año Gaudí y del 150 aniversario de la muerte de Ildefons Cerdà, y con el objetivo de reconectar a la ciudadanía con la arquitectura y para que tome conciencia de la importancia de esta en su día a día, ha explicado Collboni: "Queremos que la ciudadanía se ponga las gafas de un arquitecto y un urbanista".

MAQUETAS Y MEDIANERAS

Buhigas ha celebrado que la capitalidad de Barcelona quedará plasmada en la ciudad a través de 2 maquetas y con la rehabilitación de 10 medianeras.

Por un lado, la antigua sede de la editorial Gustavo Gili acogerá una maqueta de la ciudad que se está construyendo y que medirá 11 metros por 9, y habrá una segunda maqueta creada por niños de entre 8 y 12 años en la que "imaginarán la Barcelona del 2035", y que se acabará exponiendo en el vestíbulo del Ayuntamiento.

Además, el Ayuntamiento ya ha comenzado con el proyecto para rehabilitar 10 medianeras, una para cada distrito, con el objetivo de dar "nueva vida" a unas paredes que antes no la tenían.

54 EXPOSICIONES

Se impulsarán 54 exposiciones en distintos espacios, de entre 3 y 6 meses de duración, entre las que destacan las dedicadas a la relación del pintor Pablo Picasso con la arquitectura; al arquitecto modernista Josep Maria Jujol; al escultor del románico catalán Mestre de Cabestany, oyal arquitecto y paisajista menorquín Nicolau Maria Rubió i Tudurí.

También habrá distintas exposiciones sobre la arquitectura de la ciudad y su transformación urbana, sobre la arquitectura catalana contemporánea, sobre los premios de arquitectura que impulsa el Ayuntamiento, y sobre los retos del espacio público del Área Metropolitana de Barcelona y de la Región Urbana de Barcelona.

VISITAS A EDIFICIOS Y FIESTAS

Además de las exposiciones y conferencias, Barcelona ampliará la iniciativa Open Barri de 48h Open House Barcelona, que se celebra una vez al año, con 3 nuevos eventos de puertas abiertas a distintos espacios de la ciudad, en Nou Barris, Sants-Montjuïc y Sarrià-Sant Gervasi en invierno, primavera y verano, que culminará con la ya existente 48h Open House Barcelona en otoño, en toda la ciudad.

El Colegio de Arquitectura Técnica en Barcelona (CATEB) impulsará la iniciativa 'Anatomía de un edificio', en que se presentará al público un edificio "al desnudo" para, a través de una visita guiada, poder detectar lo que definen como problemas invisibles de los edificios: humedades, materiales nocivos y falta de accesibilidad, entre otros.

Por otra parte, las fiestas mayores de los barrios de la ciudad contarán con actividades relacionadas con la capitalidad impulsadas desde el Ayuntamiento, al igual que citas señaladas en el calendario como Sant Jordi, los Goya (que se celebrarán en Barcelona), el 8M y el Festival Grec.

Asimismo, y con motivo de la capitalidad, entre el 28 de junio y el 2 de julio Barcelona acogerá el Congreso Mundial de Arquitectura de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), con profesionales del sector a nivel mundial.