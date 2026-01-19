Barcelona activa la alerta del plan básico de emergencia municipal por mala mar

Archivo - Vistas de la Playa de la Barceloneta, desde el Hotel Arts de Barcelona, a 4 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha activado este lunes el Plan Básico de Emergencias Municipal por mala mar en fase de alerta, ya que se prevé que haya olas de más de 2,5 metros que puedan afectar el litoral de la ciudad, "suponiendo un peligro para las personas o destrozos de mobiliario".

Como consecuencia de la activación de la alerta, ha recomendado a la ciudadanía que aumente la precaución y evite acceder a las playas, así como la prohibición de acceder a los espigones y entrar en el agua mientras ondee la bandera roja, informa el consistorio en un comunicado.

Ha añadido que la Guardia Urbana se ha desplegado en todo el litoral de la ciudad para cerrar el paso a los espigones y las zonas donde rompen las olas "para evitar riesgos para las personas".