Barcelona activa el Plan de Actuación Municipal por viento en fase de alerta y cierra los parques

Archivo - Varias motos caídas a causa del viento en el barrio de Pobleou, en una imagen de archivo. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona, a través de Protecció Civil municipal, ha activado este miércoles a las 7.00 horas el Plan de Actuación Municipal por viento en la ciudad en fase de alerta y ha cerrado los parques y jardines.

Ante la previsión de vientos fuertes en la ciudad, Protecció Civil recomienda informarse de las condiciones meteorológicas y cerrar y asegurar puertas y ventanas en casa, bajar las persianas y recoger toldos, tiestos y objetos de ventanas y balcones que puedan caer a la calle, informa el consistorio en un comunicado.

También que se deben vigilar los vehículos aparcados en la calle, ya que el viento puede hacer caer las motos o mobiliario urbano, y ha señalado que es "conveniente" alejarse de cornisas, muros y árboles que puedan desprenderse, así como tomar precauciones en edificios en construcción.