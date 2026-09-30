Barcelona activa el Plan de Emergencia por insuficiencia drenante por las lluvias

Alerta por lluvias y tormentas. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de Barcelona ha activado la noche de este miércoles el Plan de Actuación de Emergencia Municipal por riesgo de insuficiencia drenante en fase de alerta ante la previsión de lluvias y tormentas en la ciudad durante las próximas horas.

En un comunicado, el Ayuntamiento recomienda revisar tejados, pararrayos, desguaces y tuberías, así como desconectar aparatos eléctricos y entrar a casa los animales de compañía.

A su vez, la Generalitat mantiene activado el Plan Inuncat por las lluvias, que afectarán el jueves por la mañana al litoral y prelitoral de Barcelona y Tarragona y se extenderán luego por todo el territorio.