Barcelona activa la Zona Bus 4.0, el nuevo sistema de gestión para autocares turísticos

Espacios de la nueva Zona Bus de Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona pone en marcha este lunes la Zona Bus 4.0, el nuevo sistema de gestión del estacionamiento y las paradas de los autocares turísticos, que fomenta una movilidad más ordenada, eficiente y sostenible, según informa el consistorio en un comunicado este domingo.

El nuevo modelo pone el foco en la redistribución de manera más equilibrada de los flujos de autocares por tal de reducir el impacto sobre la movilidad cotidiana en entornos de gran afluencia.

Además, el sistema establece un límite de operaciones por hora en los espacios con más demanda, hecho que permite ordenar mejor el uso del espacio público y asegurar que la llegada de los visitantes sea más fluida y estructurada, según el Ayuntamiento.

Entre las novedades de este nuevo modelo, destaca la activación de un nuevo procedimiento de reserva en línea para todos aquellos operadores de autocares que quieran hacer uso de los espacios de estacionamiento o de parada breve.

Por otro lado, también será obligatorio tramitar un permiso diario antes de la visita y hacer una reserva previa en los entornos de alta ocupación donde se quiera realizar una parada breve.

El coste del permiso diario obligatorio para hacer uso del sistema es de 35 euros y la reserva previa en los entornos que lo requieren es de 3 euros.

ENTORNOS SINGULARES

Los entornos singulares en los cuales es necesaria una reserva previa son la Sagrada Família, el Park Güell, La Pedrera, el Hospital de Sant Pau, Drassanes, Ciutat Vella, el Port Olímpic y la Font Màgica de Montjuïc.

Las gestiones se pueden realizar a través de la web zonabus.cat, en la que ya se han registrado más de 900 usuarios y se han gestionado más de 1.000 permisos.

Actualmente, la Zona Bus la conforman 210 plazas que requieren reserva previa, 51 de las cuales están concebidas para paradas breves y 159 para estacionamientos.