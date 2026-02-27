Barcelona aprueba desplegar una bonificación universal del 50% para el comedor escolar

Archivo - Comedor reformado de la cooperativa Gregal, en Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Barcelona ha aprobado este viernes una propuesta de ERC para desplegar una bonificación universal del 50% del precio del comedor escolar y del 100% para las familias vulnerables, que actualmente oscila entre el 70% y el 100% y reciben la mitad de alumnos usuarios del servicio.

La medida ha contado con los votos favorables de Junts y PP, que han contribuido con varias enmiendas, y de Vox, así como las abstenciones del gobierno municipal (PSC) y de BComú, que han defendido debatir la propuesta en profundidad.

La presidenta de ERC, Elisenda Alamany, ha defendido las bonificaciones para "aligerar la carga económica y contrarrestar el aumento del coste de la vida" a las familias barcelonesas, especialmente a aquellos con suficientes recursos para no optar a ayudas pero demasiado pobres para salir adelante.

El teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, ha señalado que este tipo de medidas, que requieren una aportación importante del consistorio y de la Generalitat, serían más fáciles de aplicar si se aprobasen presupuestos, y Alamany le ha respondido que los 20 millones necesarios del Govern "se pueden conseguir" hayan o no hayan cuentas.

ERC, que ha cifrado en 40 millones el coste de hacer realidad la bonificación, ha defendido que se cofinancie entre la Generalitat y Ayuntamiento, en este último caso utilizando los hasta 60 millones que se obtendrán en los próximos 3 años gracias a la nueva tasa turística.