Barcelona aprueba el proyecto para bajar a la calzada el carril bici de la calle de la Marina

Imagen de un carril bici de Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado inicialmente el proyecto ejecutivo del carril bici de la calle de la Marina, en el tramo entre las calles de Ausiàs March y Diputació, por tal de trasladar el carril de la acera a la calzada.

Este tramo es el único del eje ciclista de Marina que todavía está situado en la acera y, con este proyecto, se dará continuidad a toda la red mejorando la seguridad y funcionalidad de los desplazamientos en bicicleta, ha informado el consistorio en un comunicado este domingo.

El traslado también permitirá dejar toda la acera para los peatones y mejorar el reparto de usos del espacio público y la convivencia entre los diferentes modos de movilidad.

El nuevo carril bici será bidireccional y tendrá una longitud de 460 metros por sentido segregado de la circulación con piezas separadoras.

El proyecto también incluye la colocación de 16 nuevos puntos de aparcamiento de bicicletas repartidos por este tramo, así como la pavimentación de toda la calzada, nueva señalización y semaforización.