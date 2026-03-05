Barcelona aprueba el proyecto del Parc Central de Vallcarca y licita 2 edificios de pisos públicos

Archivo - Construcción de un edificio sostenible en Vallcarca, a 31 de julio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este jueves el proyecto de urbanización del Parc Central del barrio de Vallcarca y ha iniciado la licitación de los proyectos de construcción de 2 nuevas promociones de vivienda pública en la zona.

Así lo ha informado el consistorio en un comunicado en el que la primera teniente de alcalde y concejal del distrito de Gràcia, Laia Bonet, ha asegurado que desde el inicio de mandato han "desencallado" la transformación de Vallcarca, en lo que ha sido uno de los debates más presentes con BComú para llegar a acuerdos, como la aprobación de los presupuestos para 2026.

Ha remarcado que, con este trámite, el Ayuntamiento hace un "paso hacia adelante en la transformación de Vallcarca en un barrio más verde, con espacio público renovado y nuevas viviendas públicas".

Así, los dos edificios de viviendas protegidas se ubicarán en la calle Farigola, donde se levantarán 20 pisos, y en la calle Mare de Déu del Coll, donde habrá 27 más.

Bonet ha afirmado que los cambios en el barrio "no podían esperar más" y ha recordado que el parque será el pulmón verde con una superficie de unos 10.000 metros cuadrados delimitado por la avenida Vallcarca, el viaducto que da nombre al barrio, la calle Gustavo Adolfo Becquer y la calle Cambrils.