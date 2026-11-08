Barcelona aprueba la reurbanización del interior de la manzana de la calle Juan de Mena de Vall d'Hebron

Simulación del proyecto - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado inicialmente el proyecto de reurbanización del interior de la manzana que delimitan las calles Juan de Mena, Pare Mariana y el paseo de la Vall de Hebron, en el barrio barcelonés homónimo, por 8,4 millones de euros.

La actuación afectará a más de 13.800 metros cuadrados para "impulsar una mejora urbana general e integral de todo este entorno para facilitar la accesibilidad y el paso de los peatones", informa el consistorio en un comunicado este domingo.

El proyecto debe pasar un proceso de información pública y aprobarse definitivamente, tras lo cual se llevará a cabo la licitación y los trabajos comenzarán previsiblemente durante la primavera de 2027 y finalizarán a finales de 2028.

Entre las obras que se llevarán a cabo, el ayuntamiento ha resaltado la eliminación de una zona de estacionamiento de vehículos existente en el interior de la manzana y la desaparición del tránsito rodado en todo el ámbito, con excepción de los coches de carga y descarga y de emergencia.

También la creación de itinerarios accesibles con rampas "más suaves" para facilitar la movilidad, la creación de espacios de descanso para los vecinos y modificar y mejorar la vegetación, iluminación y el pavimento.