Raquel Gil asegura que la plaza Catalunya no se quedará "a oscuras" por Navidad pese a la acampada

Archivo - Tiendas de campaña instaladas durante la acampada por la vivienda, en la plaza Catalunya, a 8 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Continúa en Barcelona, como en otras ciudades de España, la acampada por la vivienda después de q - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde de Promoción Económica, Raquel Gil, ha asegurado que la plaza Catalunya de Barcelona no se quedará "a oscuras" por Navidad pese a la acampada por la vivienda, y ha señalado que desde el consistorio trabajan en distintos escenarios.

Lo ha dicho en rueda de prensa este lunes, donde ha explicado que si no pueden montar la instalación prevista (las luces de autor que se pusieron el año pasado) se colocará "otro tipo de iluminación", dependiendo del tiempo que tengan para ello.

"Tenemos todos los escenarios para tener el máximo de posibilidades", ha afirmado al preguntársele por si hay una fecha límite para instalar luces en la plaza, y ha añadido que el único 'deadline' que contempla el consistorio es que pase la Navidad.

Ha señalado que desde el primer momento para el gobierno municipal ha "primado el derecho a la manifestación", ya que la acampada es pacífica, y ha afirmado que aún disponen de unos cuantos días para instalar las luces previstas desde un inicio.

También ha defendido que, afortunadamente, Barcelona cuenta con unas "luces de Navidad muy descentralizadas" y que es una ciudad que se ilumina en su totalidad y, al preguntársele por el Festival de Nadal, ha asegurado que si no se puede hacer en la plaza Catalunya se hará en otro lugar.