Barcelona atiende a 87.000 personas por la regularización extraordinaria de migrantes desde abril

Archivo - Decenas de migrantes hacen cola en el pabellón 2 del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha atendido a 87.000 personas en los dispositivos municipales desplegados por la regularización extraordinaria de migrantes desde que se abrió el proceso a mediados de abril.

Así lo ha anunciado este martes la quinta teniente de alcalde y responsable del área de Derechos Sociales, Raquel Gil, que ha defendido que la capital catalana ha estado "a la altura" de la situación, coordinando a más de 17 servicios municipales y desplegando hasta 5 puntos específicos.

Durante los más de 2 meses que ha estado activo el proceso, el consistorio ha emitido un total de 34.576 certificados de vulnerabilidad y 378.293 volantes y certificados de empadronamiento, en este último caso, un 50% más de los que se tramitaron en el mismo periodo del año pasado.

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