Barcelona celebra 10 sesiones gratuitas con 10 creativos de 10 disciplinas

Los 10 creativos que intervendrán - INSPIRED IN BARCELONA CREATIVE DAYS

BARCELONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La capital catalana celebrará el miércoles y jueves 'Inspired in Barcelona Creative Days', 10 conversaciones en 10 lugares para abordar 10 ámbitos creativos muy diversos de la ciudad: diseño y espacios, artesanía, gastronomía, videojuegos, moda, comunicación, música, emprendimiento, edición, y diseño y movilidad.

Es una iniciativa de la Barcelona Creativity & Design Foundation (bajo la marca Inspired in Barcelona) para reflejar cómo trabaja y piensa un creador, informan los organizadores en un comunicado.

Las conversaciones son gratuitas con registro previo, e Inspired in Barcelona Creative Days cuenta con la colaboración del Gremi d'Hotels de Barcelona, Kave Home y Vueling.

MIÉRCOLES 3 DE JUNIO

El 3 de junio por la mañana hablarán Genís Roca, especialista en cultura digital y presidente de Accent Obert, en la Cámara de Barcelona; y el chef de 'Disfrutar' Oriol Castro con la arquitecta y diseñadora Merche Alcalà (Roca Barcelona Gallery).

Por la tarde hablará sobre moda Ugo Boulard (Disseny Hub Barcelona); Núria Cabutí, CEO de Penguin Random House, con Daniel Fernández, presidente del Gremi d'Editors de Catalunya (Juno House); y el diseñador Isern Serra con el diseñador Jaume Ramírez (La Casa de la Llum).

JUEVES 4 DE JUNIO

El día 4 por la mañana hablarán el publicista Toni Segarra y el director y novelista Félix Fernández de Castro (Llotja de Mar); y Cecilia MoSze Tham, fundadora de Futurity Systems y especialista en futures-as-a-service, con Timmy Ghiurau, cofundador de MidBrain (Tech Barcelona - Pier 07).

Por la tarde serán Xavier Carrillo, CEO de Digital Legends, y Sandra Smedegaard Mondahl, senior manager de Global Studio Strategy de IO Interactive (estudio del nuevo videojuego AAA de James Bond), en Palo Alto; Harriet Kjær, luthier y fundadora del taller Cinc Cordes, y la antropóloga Freya Burgos-Kjaer hablarán de artesanía (The Social Hub Poblenou); y Francesca Sangalli, directora de Diseño C&T en Seat-Cupra, con Alessandro Manetti, director estratégico de Kering Accademia per le Eccellenze y comisario de Barcelona Design Week (Casa Cupra Raval).