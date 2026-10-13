Barcelona celebra que la CE admita que los pisos turísticos "reducen la disponibilidad" de vivienda

Archivo - Varios turistas con maletas en el centro de Barcelona, a 17 de septiembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha celebrado que la Comisión Europea (CE) reconozca en el borrador del futuro Reglamento europeo de Vivienda Asequible que las viviendas de uso turístico "reducen la disponibilidad de pisos para los residentes y pueden alterar el derecho de la ciudadanía a acceder a una vivienda digna".

Según han explicado fuentes municipales a Europa Press este martes, con esta ley "Europa entiende que la crisis de la vivienda exige medidas valientes, decididas y proporcionadas" y defiende que los poderes públicos tienen el deber de intervenir en el mercado.

Asimismo, han sostenido que la propuesta de la CE confirma que las medidas tomadas por parte del consistorio barcelonés "van en la dirección correcta", asegurando que las autoridades están legitimadas a combatir la proliferación de pisos turísticos.