Barcelona cierra 2025 con "las mejores cifras" de calidad del aire desde que hay registro

Archivo - Varios vehículos circulan en la Ronda de Dalt, a 30 de octubre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España)- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

La muertes atribuibles a la contaminación bajan un 45% respecto a 2018, con 1.100 este año

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

Barcelona ha finalizado el 2025 con "las mejores cifras" de calidad del aire desde que hay registro, con descensos de entre el 4% y el 12% en todas las estaciones de la Red de Vigilancia y Previsión de Contaminación Atmosférica de la ciudad respecto al año pasado.

Lo ha anunciado la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, en rueda de prensa este lunes, acompañada por la concejal de Salud, Marta Villanueva, que ha celebrado la tendencia "absolutamente consolidada" de reducción de la contaminación.

Ha asegurado que "todas las estaciones de la ciudad están marcando año tras año desde 2023 una tendencia claramente a la baja" lo que, ha sostenido, supone una mejora directa en la salud de los barceloneses y barcelonesas.

El mayor descenso de la contaminación se registró en la estación que mide la contaminación del tráfico del Eixample, que pasó de 33 microgramos de NO2 por metro cúbico en 2024 a 29 en 2025, seguida por la de Gràcia-Sant Gervasi, que pasó de 27 a 25.

Respecto a las cifras de las estaciones que miden el fondo urbano, la de Poblenou pasó de 23 a 22 microgramos por metro cúbico; la de Sants, de 19 a 18; la de Palau Reial, de 16 a 15; la de Ciutadella, de 25 a 20, y la de Vall d'Hebron, de 20 a 19.

Por otro lado, los datos de partículas PM10 y PM2,5 se han mantenido estables: en el caso del Eixample, no se han movido de 22 en el caso de PM10 y de 11 en el de PM2,5; y en Vall d'Hebron ha pasado de 19 a 17 en PM10 y se ha mantenido en 9 en PM2,5.

1.100 MUERTES

Villanueva ha señalado que las mejora del aire de la ciudad supone mejoras en todos los sentidos para la ciudadanía, ya que una gran concentración de NO2 y partículas aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y neurológicas.

"Respirar un aire más limpio es una cuestión de salud", ha sostenido la concejal, que ha cifrado en 1.100 las muertes atribuibles a la contaminación este 2025 en la ciudad, un 45% menos respecto a las 1.900 que hubieron en el periodo 2018-2019.

En este sentido, tanto Bonet como Villanueva han reivindicado la "apuesta de la ciudad" por el transporte público como por la renovación del parque de vehículos, y han destacado que Barcelona es la ciudad de España que menos utiliza el vehículo para ir a trabajar.

Asimismo, han celebrado la "tendencia consolidada" de la reducción de los vehículos más contaminantes: en 2025, un 31% tenían etiqueta ECO o 0, porcentaje que sube al 38% en el caso de los turismos, mientras que un 12% de los vehículos tenían etiqueta B.

ESTACIONES

Bonet ha apuntado que el descenso de los datos de contaminación registrado por las estaciones sitúa a la ciudad más cerca de los objetivos marcados por la Unión Europea para 2030, de 20 microgramos de N02, que de los actuales, de 40.

También ha reafirmado que las cifras son "plenamente representativas" de la calidad del aire, en específico las del Eixample, ya que, según la Generalitat, las obras de la L8 y, por consiguiente, la reducción del tráfico en esta zona no ha sido lo suficientemente intensa.

Finalmente, ha confirmado la instalación de una nueva estación en el número 216 de la avenida Meridiana, la cual ya ha sido homologada y se encuentra en fase de estabilización de datos, por lo que se podrá sumar a las otras 10 que hay en la ciudad en el primer trimestre de este año.

Bonet ha celebrado que este nuevo dispositivo permitirá al consistorio tener "una radiografía de la contaminación en vías de entrada y salida de la ciudad, en este caso de la Meridiana", para así hacer un mejor diagnóstico de la calidad del aire de Barcelona.