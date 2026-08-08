Barcelona cobra el 31% de las multas notificadas a conductores extranjeros

Archivo - Imagen de Barcelona. - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona tramitó 15.036 notificaciones de sanciones de tráfico a conductores con domicilio fuera de España durante 2025, de las cuales logró cobrar un 31,05% en periodo voluntario, informa un comunicado del consistorio de este sábado.

El procedimiento se ha puesto en marcha a través de un nuevo sistema de cobro adjudicado a la empresa especializada NIVI SpA, que se basa en un acuerdo marco de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para resolver las dificultades que tenía el consistorio al intentar acceder a los registros internacionales y localizar a los infractores residentes fuera de España.

La implantación del sistema comenzó con una primera fase centrada en sancionar a conductores ya identificados de los que se disponía de un domicilio en el extranjero para realizar el envío de las notificaciones.

Una segunda fase activada en marzo de 2026 incluye la identificación automática de matrículas extranjeras captadas por las cámaras de tráfico, consultando la aplicación Eucaris de la Dirección General de Tráfico (DGT) en el caso de infracciones graves cometidas por vehículos de la Unión Europea.

Para el resto de infracciones y países de fuera de la Unión Europea se recurre a bases de datos internacionales, concentrando la mayor parte de las notificaciones enviadas en conductores procedentes de Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos, Suiza y Bélgica.