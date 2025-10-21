Barcelona comparte el Pla de Barris con técnicos de Guadalajara, Toronto, Berlín, Turín y Medellín

Los visitantes en una reunión explicativa - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha recibido este martes a técnicos municipales de Guadalajara (México), Toronto (Canadá), Berlín (Alemania), Turín (Italia) y Medellín (Colombia) que han decidido visitar la ciudad para conocer algunos proyectos del Pla de Barris.

Durante la visita, enmarcada en el programa Solution Lab Inclusive Cities impulsado por Metropolis, conocen los proyectos Espai 3 Ulls, el Banc de Recursos Mancomunats de Ciutat Vella y el plan de acción en salud comunitaria del Raval, explica el consistorio en un comunicado.

Además de conocer el despliegue del plan en la capital catalana, compartirán con el consistorio las políticas que están aplicando en sus municipios para revertir las desigualdades sociales.