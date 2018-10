Barcelona conmemorará el aniversario del atentado con una ofrenda floral y música

Actualizado 02/08/2018 12:40:57 CET

El Ayuntamiento activa la web 'Memorial La Rambla 17A' con textos y objetos depositados entonces

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

Barcelona conmemorará el primer aniversario del atentado del 17 de agosto con acto en la plaza Catalunya con una interpretación musical por parte de alumnos de las Escoles Municipals de Música y del Conservatori Municipal, que se celebrará ese viernes a las 10.30 horas e incluirá una lectura en los siete idiomas de las víctimas mortales: catalán, castellano, inglés, francés, portugués, italiano y alemán.

Familiares de las víctimas mortales realizarán previamente una ofrenda floral ante el mosaico de Joan Miró, donde se detuvo la furgoneta del ataque en La Rambla, atentado que, junto al de Cambrils (Tarragona), provocó 16 muertos y un centenar de heridos.

La conmemoración tendrá como lema 'Barcelona, Ciutat de Pau', y ha sido promovida por el Ayuntamiento con colaboración de la Generalitat y la Delegación del Gobierno en Catalunya, que no realizarán parlamentos institucionales, ya que quieren que el protagonismo recaiga en los familiares de las víctimas y los heridos.

Acudirán representantes de los servicios policiales y de emergencia y también de los ayuntamientos de Cambrils; Ripoll (Girona), de donde procedían la mayoría de los terroristas; Alcanar (Tarragona), donde se preparó la cédula; Subirats (Barcelona), donde abatieron al autor del ataque de La Rambla; y de Rubí, Sant Hipòlit de Voltregà, Vilafranca del Penedès y Zaragoza, municipios en los que residían víctimas mortales.

WEB MEMORIAL

Además, se pone en marcha la web 'Memorial La Rambla 17A', en la que se recoge el archivo digital de los libros de condolencias y de los elementos que ciudadanos depositaron en La Rambla y, de Cara al 2019 y en el marco de la reforma de la vía, se incluirá una señalización memorial y un elemento recordatorio.

El Comisionado de Programas de Memoria de Barcelona ha impulsado durante este año los trabajos para crear un archivo digital de los objetos y documentos que la ciudadanía depositó en La Rambla de forma espontánea para mostrar su duelo, junto a los mensajes de los libros de condolencias, que se recogen en la web 'Memorial Rambla 17', consultable en catalán, castellano e inglés.

El proyecto ha contado con la implicación del Museu d'Història de Barcelona (Muhba), el Arxiu Municipal Contemporani, la Direcció de Comunicació y el Distrito de Ciutat Vella.

7.800 OBJETOS Y 4.600 DOCUMENTOS

Los elementos que se depositaron en los memoriales espontáneos de La Rambla incluyen 7.800 objetos, de los que se ha encargado el Museu d'Història de Barcelona (Muhba), y 4.600 documentos, de los que se ha hecho cargo el Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Entre los objetos, los más numerosos son los peluches --unos 3.000--, seguidos por las flores --unas 800, casi la mitad con dedicatorias--, y elementos con escritos, y también objetos singulares como material de servicios de emergencias y cuerpos policiales, ha explicado el jefe de Colecciones y Centros Patrimoniales del Muhba, Josep Bracons.

Los objetos --con mensajes en más de 15 idiomas, algunos todavía no traducidos-- se recogieron siguiendo el método arqueológico y se han clasificado y documentado durante este año, tareas que han llevado a cabo un equipo de tres personas y tras las que llega la fase de procesar e interpretar la información generada.

Por el momento se conservarán todos los objetos, porque la fase de selección requiere mucha más maduración y reflexión, según Bracons, que ha asegurado que mensajes sobre el proceso soberanista y el referéndum "quedan muy poco presentes" en los elementos recogidos.

DOCUMENTOS QUE "NO DEJAN INDIFERENTE"

De La Rambla se recogieron 4.654 documentos que, sumados a los 102 libros de condolencias y los 16 de otras ciudades y países, han generado 10.400 imágenes de los documentos digitalizados, cuyos mensajes "no dejan indiferente", según la directora del Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, Montserrat Beltran.

"Siempre ponemos un poco de distancia respecto al documento porque, si no, no podríamos hacer nuestro trabajo. Pero no nos dejan indiferentes. Algunos contenidos nos siguen emocionando y causando dolor y nos implicamos. No podemos hacer otra cosa. Aunque lo intentamos, es así", ha reconocido Beltran.

Como en los textos escritos en los objetos, el mensaje más repetido en los documentos es 'No tinc por', que pudo no acabar de gustar a las víctimas, según Beltran, que considera que el mensaje quería demostrar que la ciudadanía se negó a "caer en la trampa" del miedo.

INTERÉS POR LA INFORMACIÓN

Ya ha habido estudios y colectivos que se han interesado en la información generada por los objetos --el primer caso, desde el punto de vista de la islamofobia--, según Bracons, que considera que puede generar interés académico para estudiar gran variedad de aspectos, como por qué los ciudadanos se decantan tan a menudo por los peluches.

Ha explicado que en septiembre se celebrará en Manchester un simposio sobre atentados que han generado memoriales espontáneos, en el que se hará "una reflexión conjunta con otras ciudades, se sabrá qué tiene el caso de Barcelona de similitudes y singularidades" y se establecerán pautas para el tratamiento de estos memoriales.