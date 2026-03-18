Barcelona crea una mesa con el sector económico y social para medir el impacto de la guerra de Irán

Cartel de precios en una gasolinera, a 4 de marzo de 2026, en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La quinta teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Raquel Gil, ha afirmado que el alcalde, Jaume Collboni, ha convocado una mesa de diálogo con el sector económico y social de la ciudad para analizar y prever medidas contra el impacto de la guerra de Irán, principalmente por el posible aumento del coste de la energía.

Así lo ha afirmado durante la Comisión de Economía y Hacienda de este miércoles a raíz de una propuesta de BComú para crear un escudo social a causa de esta crisis: "Tenemos una capacidad como ayuntamiento de dar respuestas".

Gil ha explicado que para hacer este análisis, revisarán el presupuesto municipal para "ver los márgenes ante las situaciones que se puedan dar y conocer cómo puede afectar a las familias, pequeñas empresas y autónomos para tener el máximo de capacidad de respuesta".

"Quiero pedir al resto de administraciones que hagan lo mismo y, por tanto, estar muy atentos para ser complementarios y ayudar en mantener este escudo social", ha añadido.

Con todo, la proposición de BComú se ha aprobado con los votos favorables de todos los grupos, a excepción de Vox.