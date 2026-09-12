Barcelona crea un nuevo consejo de participación para niños y adolescentes

Foto de archivo del Consell d'Infants. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto inscripciones para constituir el Consell d'Infants i Adolescents de Barcelona, el órgano participativo en el que niños y adolescentes de la ciudad de entre 8 y 17 años podrán "expresar sus opiniones y formular sus propuestas".

El plazo de inscripciones, que se abrió el pasado 9 de septiembre, se alargará hasta octubre, y permitirá elegir, por sorteo, 2 niños y 2 adolescentes por cada barrio de la ciudad, informa el consistorio en un comunicado de este sábado.

El Consell cuenta con 3 espacios de participación: las ágoras de distrito, donde pueden inscribirse los niños y adolescentes que quieran; las comisiones de distrito, donde los escogidos por sorteo trabajarán sus propuestas, y los plenarios de ciudad, que será "el gran encuentro de los portavoces de cada uno de los barrios".

Se escogerán un total de 292 representantes para las comisiones de distrito y 73 portavoces para cada uno de los barrios, además de 4 niños con necesidades especiales para el plenario de la ciudad.

Está previsto que hacia septiembre se celebre el primer plenario, y su mandato se alargará hasta 2028.