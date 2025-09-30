Barcelona crea el Observatorio de las Migraciones y el Refugio para conocer dinámicas migratorias

Archivo - Varias personas caminan cargadas por una calle en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha creado el Observatorio de las Migraciones y el Refugio, un instrumento a través del cual dispondrá de información detallada de las dinámicas migratorias y su impacto en la ciudad a través de informes anuales que abordan las dimensiones de la migración para "diseñar políticas públicas más efectivas".

El primer informe ofrece una radiografía detallada de la realidad migratoria en Barcelona y se trata de una iniciativa del área de Derechos Sociales, Promoción Económica, Trabajo, Feminismos y Memoria Democrática del consistorio, desarrollada por el Institut Metròpoli, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado este martes.

La quinta teniente de alcalde, Raquel Gil, ha destacado la importancia del observatorio para "disponer de datos reales y de su análisis para formular mejores respuestas a los retos que se plantean para la gestión pública, a la vez que construir un relato riguroso, más allá de los que tienen intencionalidades políticas".

Ha añadido que el informe dice que "las personas hacen un proceso migratorio en búsqueda de oportunidades y, por tanto, muy vinculado al mercado de trabajo".

Por su parte, la comisionada de Acción Social, Sonia Fuertes, ha subrayado dos aspectos que generan desigualdades: "El acceso a la vivienda de personas extranjeras es en el mercado de alquiler y esto hace que la mayor parte de sus ingresos se destinen a pagarlo. Mientras que el otro es el acceso desigual a la protección social".

Así, el informe está estructurado en 6 capítulos que tratan cuestiones como la pobreza y la exclusión social, las desigualdades educativas, la inserción laboral de las personas migrantes o la relación de estas personas con los servicios sociales municipales.