Barcelona crea el Observatorio de la Motocicleta para una movilidad más segura y sostenible

El Ayuntamiento de Barcelona ha creado el Observatorio de la Motocicleta para hacer este medio de transporte más seguro y sostenible, con la participación de la patronal Anesdor, Motoristes per Barcelona y la Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico, y el apoyo de la DGT.

El consistorio lo ha explicado en un comunicado este jueves, en el que ha destacado que el objetivo es establecer un marco de trabajo conjunto para reducir la siniestralidad, mejorar la convivencia y avanzar en la descarbonización del sector.

El Observatorio nace con un manifiesto fundacional que sitúa "la defensa, libertad y seguridad del peatón" como condición imprescindible para una movilidad segura entre todos los usuarios de la vía pública.

Según el Ayuntamiento, las líneas de trabajo se centrarán en tres ejes: la reducción de la siniestralidad, la mejora del estacionamiento y la transición energética de las motos.

El alcalde Jaume Collboni ha presidido la presentación junto a la teniente de alcaldía Laia Bonet, que ha subrayado que el nuevo organismo será "el eje vertebrador para afrontar los retos de seguridad vial y transición energética".

REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD

El Observatorio se ha marcado como primer reto disminuir un 30% los accidentes con muertos y heridos graves de forma inmediata, con la meta de reducirlos a la mitad en 2030.

Entre las medidas previstas figuran campañas de sensibilización y promoción del uso de equipamiento de seguridad, como chalecos con airbag, así como mejoras en infraestructuras adaptadas a las motos.

Impulsará también la creación de 24.000 nuevas plazas para motos en la ciudad, 20.000 de ellas en calzada, para liberar las aceras y garantizar que los peatones dispongan de más espacio y seguridad.

El Ayuntamiento trabajará con las entidades en nuevas líneas de ayudas públicas para renovar flotas y fomentar las motocicletas eléctricas, dentro de su estrategia de descarbonización y movilidad sostenible.