Barcelona creará un grupo de trabajo para abordar las 'okupaciones'

La oposición reclama un "debate profundo y serio" para establecer normas claras

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado crear un grupo de trabajo para abordar diferentes vías para poner fin la 'okupación' por parte de organizaciones ilícitas, así como las okupaciones que generan problemas de convivencia.

La proposición de JxCat se ha transaccionado con el Gobierno municipal pactando que, en lugar de la creación de una comisión de estudio, se cree un grupo de trabajo, y ha contado con los votos favorables de todos los grupos municipales y la abstención de Cs.

El grupo estará integrado por representantes de las diferentes áreas municipales afectadas, grupos municipales y expertos, y finalizará con la elaboración de un informe que se presentará en el pleno municipal para su debate en un plazo máximo de cuatro meses.

"ACTUACIÓN COORDINADA"

El concejal de JxCat Jordi Martí ha defendido que "hace falta una actuación coordinada" y ser contundente y eficaz contra las 'okupaciones', mientras que el de ERC Jordi Coronas ha apostado por trabajar en un diagnóstico y establecer normas claras para abordar un problema que ve de una gran complejidad.

En la misma línea se han pronunciado los concejales del PP Josep Bou y el de BCN Canvi Manuel Valls que creen que las 'okupaciones' requieren un "debate profundo y serio" y que se planteen propuestas operativas.

Por su parte, la concejal de Cs Luz Guilarte cree que la propuesta de JxCat no permite avanzar y no tiene garantías, motivo por el que se ha abstenido.

BATLLE Y SÀMPER

El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle (PSC), ha explicado que esta semana ha tenido "una conversación profundamente provechosa" con el conseller de Interior, Miquel Sàmper, con el que ha dicho que hay la disposición de abordar el problema.

La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laura Pérez (Bcomú), se ha comprometido a poner todos los esfuerzos que sean necesarios en contra de las mafias y ha recordado que las 'okupaciones' no son una situación nueva ni exclusiva de Barcelona: "Estas prácticas se han extendido por la fuerte crisis de acceso a la vivienda de la última década".

CIUTAT VELLA Y PLAN CONTRA LA 'OKUPACIÓN'

No ha prosperado una proposición de Cs que pedía elaborar un plan municipal contra la 'okupación' ilegal de viviendas para devolver las viviendas 'okupadas' a sus propietarios, así como ofrecer asesoramiento jurídico a los afectados: "No lo apoyamos, no tanto por el fondo, sino por la forma", ha reprochado Batlle.

Por otro lado, el pleno ha aprobado por unanimidad una proposición del PP que insta al Gobierno municipal a presentar en un plazo de seis meses un pacto integral para el futuro del distrito de Ciutat Vella sobre vivienda, economía, seguridad, movilidad, urbanismo, social y cultura.