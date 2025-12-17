Barcelona desactiva la alerta municipal por lluvias y tormentas

Archivo - Cielo nublado en la ciudad de Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de Barcelona ha desactivado pasada la medianoche de este miércoles el Pla d'Actuació d'Emergència Municipal por riesgo de insuficiencia drenante en fase de alerta activado a causa de la previsión de lluvias de este martes.

Según ha informado el consistorio en un comunicado, hasta medianoche de este miércoles los Bombers de Barcelona han realizado un centenar de servicios relacionados con las precipitaciones.

La alerta se ha activado este martes por la tarde y se ha pedido a la ciudadanía revisar tejados, desagües, pararrayos y bajantes de agua; desconectar aparatos eléctricos y guardar productos tóxicos fuera del alcance del agua, entre otros.