Barcelona desactiva la alerta por viento para este jueves y Bombers realiza 67 servicios

El Ayuntamiento de Barcelona ha desactivado el Plan de Actuación Municipal en fase de alerta por las ventadas con el que mantenía cerrado los parques y jardines de la ciudad y los Bombers de Barcelona han realizado 67 servicios relacionados con el episodio desde las 7 horas.

Se ha desactivado a las 16.30 horas de este jueves por la mejora de las condiciones meteorológicas y la disminución de servicios de los Bombers, informa el consistorio en un comunicado.

Protecció Civil de la Generalitat activó este miércoles el protocolo Ventcat por la previsión de rachas de viento superiores a los 125 kilómetros por hora durante toda la jornada.