Barcelona desplegará 75 espacios de sombra este verano para llegar a más de 200 en 2027

Archivo - Varias personas pasean por la ciudad en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona desplegará 75 espacios de sombra este verano por toda la ciudad, 38 de ellos en áreas de juego para niños, 21 en diferentes puntos del espacio público y 16 en patios escolares, con el objetivo de llegar a más de 200 al finalizar el mandato en mayo de 2027.

Lo ha anunciado el alcalde, Jaume Collboni, en rueda de prensa este miércoles, acompañado por la arquitecta jefa, Maria Buhigas, donde ha afirmado que la creación de estos nuevos espacios será como extender un "gran parasol en la ciudad, equivalente a 2 campos de fútbol".

Entre los espacios que se beneficiarán de esta política están las plazas Joanic, en Gràcia, y Lesseps, en Sarrià-Sant Gervasi, el parque de Les Rieres, en Horta-Guinardó, el más grande con hasta 600 metros cuadrados de sombra, y el skate park de la plaza de la Marina, en Sants-Montjuïc.

Collboni ha reivindicado el plan municipal de sombras como uno de los más importantes e innovadores del consistorio, al institucionalizar una política hasta ahora "prácticamente inexistente".

De este modo, ha asegurado que, al igual que las olas de calor, las sombras "han llegado a la ciudad para quedarse", permitiendo ganar espacio público para toda la población, especialmente la más vulnerable, durante los meses de más calor.

ESPACIOS EMBLEMÁTICOS

El alcalde también ha explicado que el Ayuntamiento ya ha resuelto los concursos para los proyectos de instalación de sombras en el paseo Marítimo, a la altura de la playa del Bogatell, en la plaza Comercial, donde se ubica el antiguo mercado del Born, y en la avenida del Portal de l'Àngel, considerados "espacios emblemáticos".

En el caso del paseo Marítimo, está previsto cubrir unos 1.600 metros cuadrados mediante una estructura de columnas coronadas por unas telas blancas en forma de montañas y valles, generando un paisaje de dinas para complementarse con la playa y el mar.

En la plaza Comercial, se trasladarán los motivos geométricos que forman la fachada y la cubierta del antiguo mercado del Born con unas telas romboidales que cubrirán unos 1.400 metros cuadrados.

Y en el caso del Portal de l'Àngel, se ha escogido una estructura ligera apoyadas en los edificios y, en algunos casos, en soportes metálicos, formada por módulos hexagonales inspirados en la baldosa ideada por Antoni Gaudí que cubrirán unos 2.000 metros cuadrados del paseo.

El espacio de sombra del paseo Marítimo se instalará durante junio de 2027, como estaba previsto inicialmente, mientras que el de la plaza Comercial pasará a mayo de 2028 y el del Portal de l'Àngel aún no se ha definido, dada la "cierta complejidad" que supone el proyecto por la presencia de edificios protegidos patrimonialmente.