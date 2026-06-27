Barcelona destina más de 250.000 euros a pintar persianas de comercios locales

Exterior de un establecimiento de Barcelona - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha el proyecto 'Persianes que fan barri', una iniciativa dotada con un presupuesto superior a los 250.000 euros para este año que consiste en intervenciones artísticas en el exterior de establecimientos de proximidad.

Lo hace dentro de la Capitalidad Europea del Comercio Local y mediante un convenio con la Barcelona Creativity & Design Foundation (BCDF) junto a la dirección de arte de la entidad Rebobinart, informa este sábado el Ayuntamiento en un comunicado.

11 creadores locales diseñan y pintan los frontales de 185 comercios vinculados a 15 asociaciones y ejes comerciales distribuidos por los distritos de la ciudad, una medida que se suma a las intervenciones complementarias que el consistorio ya ejecuta a través del Pla Endreça en 5 distritos en colaboración con gremios de oficios.

*RAQUEL GIL

La teniente de alcaldía de Derechos Sociales y Promoción Económica, Raquel Gil, ha destacado que "este proyecto no sólo mejora la experiencia del cliente, sino que también contribuye a crear un tejido comercial más dinámico, cohesionado y atractivo para la ciudad".

Para Gil, el comercio de Barcelona a pie de calle es uno de los principales valores para afrontar los retos en los cambios de hábitos de consumo, la digitalización o las dinámicas de relieve generacional: "Queremos apoyar en todo lo que contribuya a dinamizar este sector que contribuye a configurar la forma de vivir el espacio de ciudad".