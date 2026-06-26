Barcelona destinará 32 millones del BEI a construir 399 pisos de alquiler asequible este año

Archivo - Construcción de un edificio - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado destinar 32 millones de euros (de los 113 del crédito del Banco Europeo de Inversiones, BEI) a construir 399 pisos de alquiler asequible este año, con los apoyos del PSC, Junts, BComú y ERC.

El teniente de alcalde de Vivienda, Jordi Valls, ha celebrado dar "un paso más para acelerar la construcción de vivienda pública" en la ciudad, demostrando que hace falta colaboración entre administraciones, también las europeas, según él.

Los 32 millones servirán para impulsar 6 promociones: la del CAP Fort Pienc, con 9,2 millones; el edificio A de Casernes de Sant Andreu, con 4,9; el edificio H de Trinitat Nova, con 6,2; la Illa Nubiola del 22@, con 122.850 euros; la de Casetes Encarnació, con 40.152 euros, y la de la antigua Clínica Quirón, con 11,5 millones.

Está previsto que el total de 113 millones sirva para crear 641 viviendas nuevas hasta 2030: las obras se iniciarán de 2026 a 2028, progresivamente, y finalizarán a lo largo de 2029 y 2030, beneficiando a 2.040 personas.

Con la operación aprobada este viernes, el BEI habrá financiado más de 2.300 pisos de alquiler a través del Institut Municipal de l'Habitatge i la Rehabilitació (IMHAB), reafirmando su "colaboración a largo plazo" en vivienda.