Barcelona destinará 46 millones a crear 25 espacios verdes en lugares en desuso de la ciudad

Collboni presenta 25 nuevas zonas verdes para Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presentado este viernes el último despliegue del Programa de Espacios de Proximidad e Interiores (PEPI) de la ciudad, que antes de acabar el mandato prevé transformar 25 "no-sitios", actualmente en desuso, en espacios verdes, con una inversión de 46 millones de euros.

"Inauguramos una nueva forma de hacer", ha afirmado Collboni, que ha reivindicado la estrategia del gobierno municipal para repartir verde por los distritos aprovechando los espacios inclasificables y dotándoles de una identidad, y que en 2027 habrá sumado 11 nuevas hectáreas a la ciudad.

La política presentada por el alcalde este viernes, enfocada en arreglar espacios en desuso de la ciudad, es uno de los tres pilares del PEPI junto a la instalación de espacios de sombra y la reforma de medianeras y cubiertas, que cuenta con un presupuesto total de 130 millones de euros.

El ejecutivo ya ha aplicado la estrategia a 4 espacios de Sant Andreu (Illa Colorantes), Sant Martí (Can Ricart y Central RPRM) y el Eixample (Emma de Barcelona), y hasta final de mandato prevé proyectar 15 más, que sumarían un total de 44 arreglos, 20 nuevas hectáreas de verde y 87 millones de inversión.

En el mismo apartado de los arreglos también se incluye la reforma de interiores de manzana, uno de los sellos de la campaña de Collboni en 2023, de los que ha afirmado que en los próximos 2 meses actualizarán su estado ya que son de una "naturaleza más compleja".

DEMOCRATIZAR EL VERDE

El alcalde ha señalado que los arreglos son el resultado de pasar el "rastrillo" por la ciudad y que, haciendo un paralelismo con la vivienda, se suman a la estrategia municipal de ganar grandes zonas verdes, como con el parque del Litoral o la Sagrera, acercando la vegetación a los barrios.

"Se trata de democratizar el verde, acercándolo a los vecinos y vecinas para que no tengan que acercarse al gran parque del distrito para disfrutar de una zona de estancia confortable o un refugio climático de calidad", ha sostenido Collboni.

Entre los 25 espacios que se transformarán hasta 2027 destacan la urbanización de la plataforma de los Ferrocarrils de la Generalitat en Sarrià-Sant Gervasi, que se convertirán en los jardines Oriol Martorell, con una superficie de más de 22.000 metros cuadrados.

También el nuevo espacio verde de la calle Pintor Alsamora, actualmente un parking en Nou Barris, con 6.600 metros cuadrados, y el solar de la calle Castella de Sant Martí, que se convertirá en una zona verde de unos 3.000 metros cuadrados.