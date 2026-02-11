Barcelona eleva al máximo la alerta por vientos en la ciudad y pide "extremar la precaución"

Archivo - Varias motos caídas a causa del viento en el barrio de Pobleou, en una imagen de archivo. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha elevado al máximo la alerta por intensidad del viento del Plan de Actuación Municipal para este jueves y la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha pedido a la ciudadanía "extremar la precaución".

En declaraciones a los medios este miércoles, Bonet ha señalado que es una situación "muy anómala para Barcelona porque no vive normalmente esta intensidad de viento prevista para el día de mañana".

"Queremos trasladar la necesidad de extremar la precaución y evitar los riesgos que son innecesarios. Esto quiere decir cerrar puertas y ventanas, retirar objetos que puedan caer de balcones y ventanas a la vía pública y extremar la precaución a la hora de hacer desplazamientos en la ciudad", ha añadido.