Barcelona empieza las obras para cubrir la Ronda de Dalt entre Vallcarca y Vall d'Hebron

Archivo - Ronda de Dalt - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha empezado este lunes las obras para instalar las 56 prelosas que cubrirán parcialmente la Ronda de Dalt entre la avenida de Vallcarca y el IES Vall d'Hebron, unos trabajos que se harán por la noche para reducir las afectaciones al tráfico.

Esta nueva fase consiste en colocar las piezas que formarán el techo del nuevo túnel, con un total de 101 piezas de 12,3 metros de largo y 2,4 de ancho, y el consistorio prevé que el 6 de agosto ya se hayan colocado 56, ha informado en un comunicado.

Esta cobertura parcial de la ronda en este tramo permitirá a posteriori seguir con los trabajos de instalaciones del futuro túnel: iluminación, ventiladores, sistemas de información y seguridad y sistemas de comunicación.

Una vez se terminen los trabajos de instalaciones del túnel, se procederá a la cobertura total y definitiva del tubo, y se prevé que estas obras, para las que se usarán una grúa de grandes dimensiones, se alarguen durante todo 2027.

AFECTACIONES

El uso de esta gran grúa afectará a la calzada lateral de la ronda, en el paseo de la Vall d'Hebron, y obliga a desviar el tráfico en sentido Besòs habilitando los dos sentidos por la calzada del lado montaña en el paseo.

Además, por cuestiones de seguridad también se cortará de forma total el tráfico en los dos sentidos entre las salidas 5 (Vall d'Hebron) y 6 (Vallcarca) de la ronda.

Esta fase de las obras llega después de que los trabajos empezaran en junio de 2024 con la construcción del muro control en el que ahora se apoyarán las prelosas y de las dos salidas de emergencia por sentido del futuro túnel.

INVERSIÓN

La cobertura de este tramo da continuidad a la ya ejecutada entre el Mercat de la Vall d'Hebron y el instituto: se trata de unos 340 metros que se suman a los 200 ya cubiertos, y que generaran una nuevoa superficie para uso ciudadano y espacio verde.

En relación a la inversión, las obras de estructura significan una inversión prevista de unos 12 millones de euros, a lo que hay que sumar el coste de la cobertura, las instalaciones y acabados del túnel, que representaran unos 20 millones.