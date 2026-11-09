Barcelona encenderá las luces de Navidad el jueves 26 con un acto en el paseo de Gràcia

Archivo - Cientos de personas durante el encendido de las luces de Navidad de Barcelona, a 22 de noviembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Este año, el Ayuntamiento de Barcelona ha aumentado un 15% el presupuesto destinado a la iluminación de N - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona encenderá las luces de Navidad el próximo jueves 26 de noviembre con un acto en el paseo de Gràcia, que contará con actos simultáneos en todos los distritos de la ciudad para encender los 140 kilómetros de iluminación.

Lo ha anunciado este jueves la teniente de alcalde de Promoción Económica, Raquel Gil, que ha explicado que el escenario del acto oficial estará entre las calles Rosselló y Diagonal, más arriba que los últimos años para mejorar la movilidad.

La iluminación navideña estará encendida hasta el 6 de enero, manteniendo el horario del año pasado: de domingo a jueves de 17.30 a 1 de la madrugada, viernes y sábados de 17.30 a 2 de la madrugada, al igual que los días festivos.

Como anunciaron en julio, el coste de la instalación es de 4,6 millones de euros, sufragados en un 75% por el Ayuntamiento de Barcelona, permitiendo que la iluminación llegue a todos los distritos de la ciudad.

LUCES DE AUTOR

Por otro lado, ha recordado que este año las denominadas luces de autor llegarán también al paseo Maragall y a la Rambla Prim, con instalaciones diseñadas por Jordi Canudes e Ingrid Picanyol y por Hey Studio, respectivamente.

De este modo, los distritos de Horta-Guinardó y Sant Martí se unirán a los del Eixample y Ciutat Vella, que este año volverán a contar con las luces de autor instaladas el año pasado, concretamente en la Via Laietana, la calle Aragón, la Gran Via y el paseo de Sant Joan.

En el caso de la plaza Catalunya, que también contó con iluminación de autor el año pasado, el consistorio ha asegurado que este año no quedara "a oscuras" a pesar de la acampada por la vivienda y ha afirmado que trabaja en varios escenarios dependiendo de cuándo acabe.

TÓTEMS Y CAPITAL EUROPEA DE LA NAVIDAD

Los que también volverán este año son los tótems navideños en forma de Galet, diseñados por Ramon Bigas, que se ubicarán en doce mercados de la ciudad, en la plaza del Rei y la Rambla de Catalunya, en el cruce con la calle Provença.

Por otro lado, Barcelona reunirá las Capitalidades Europeas de la Navidad y del Comercio de Proximidad, que ostenta este 2026, en una instalación navideña inspirada en los calendarios de adviento, iluminando las ventanas de 6 edificios singulares de la ciudad.