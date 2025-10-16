Barcelona encenderá las luces de Navidad el sábado 22 de noviembre en el paseo de Gràcia

Raquel Gil afirma que lo avanzan a un sábado por la coincidencia con la FIL de Guadalajara

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La quinta teniente de alcaldía de Barcelona y concejal de Comercio, Raquel Gil, ha anunciado que las luces de Navidad se encenderán el sábado 22 de noviembre a las 18.30 y que el paseo de Gràcia repetirá como escenario.

En rueda de prensa este jueves, ha dicho que el encendido se avanza a sábado en vez de hacerse el último jueves de noviembre como en los últimos años por la coincidencia con la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara (México), que se celebra del 29 de noviembre al 7 de diciembre con Barcelona como invitada de honor.

"Por temas de agenda, el alcalde y algunos concejales estaremos ya en México el último jueves del mes y, además, aprovechamos para hacerlo coincidir en sábado para comprobar si funciona igual de bien que cuando lo hacemos en jueves", ha explicado.

HORARIO

De esta forma, este año las luces estarán encendidas unos días más que en 2024 (el último día será el 6 de enero), pero no implicará "un gasto energético mucho mayor, sino que será residual".

Los horarios de iluminación serán los mismos que en 2024: de domingo a jueves desde las 17.30 y hasta la 1 de la madrugada; y los viernes, sábados y vigilias de festivo, de 17.30 a 2.

ESPACIO CENTRAL Y DISTRITOS

Gil ha dicho que quieren mantener el paseo de Gràcia como espacio central porque "ha sido un éxito los últimos dos años y hay pocos espacios en la ciudad que permitan este seguimiento de público".

Además, trabajan con los 8 distritos que no son Eixample y Ciutat Vella (los más céntricos) para hacer una encendida vinculada al acto central del paseo de Gràcia.

"El resto de barrios de la ciudad tendrán espacio de representación y cada distrito tendrá sus personalidades más allá de la relación con el acto central", ha añadido.

El presupuesto para las luces de Navidad de este año es de 3,8 millones de euros, un 15% más que el año pasado.

IDEAS PARA 2026

En paralelo al encendido de este año, el Ayuntamiento trabaja en el diseño de luces de Navidad de 2026 para "consolidar la presencia en todos los distritos y reforzar la identidad visual de Barcelona e impulsar el talento local".

El consistorio ha abierto el concurso de ideas que busca nuevos diseños de autor para incorporar a la colección de diseños que ya tiene la ciudad bajo el sello 'Barcelona Llums de Nadal'.