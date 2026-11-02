Barcelona estrena este lunes 9 puntos de reciclaje móvil en dos barrios de Ciutat Vella

Punto de recogida móvil en la plaza Sant Miquel de Barcelona. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del distrito de Ciutat Vella de Barcelona, Albert Batlle, ha explicado el Ayuntamiento ha estrenado este lunes el servicio de 9 puntos de reciclaje móvil para "facilitar la recogida selectiva" en los barrios del Gòtic y de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.

Lo ha dicho en rueda de prensa junto al director de los servicios de limpieza del consistorio, Carlos Vázquez, en la que ha afirmado que se trata de la segunda fase del Plan de limpieza del distrito que busca implantar medidas "quirúrgicas y a la vez ambiciosas para combatir el abandono de bolsas de basura en la calle".

Vázquez ha detallado que la nueva medida se ha aplicado porque había confusión con los sistemas de recogida y porque los horarios eran "exigentes" para los vecinos y les obligaba a ser rigurosos.

Con los camiones móviles se permitirá depositar papel y cartón, vidrio y envases de lunes a sábado de 7 a 20.15 horas en 9 puntos de estos barrios, en los que de manera excepcional también se podrán depositar residuos orgánicos y de restos entre las 20 y las 22.

Ha añadido que siempre habrá una persona fija en el punto de recogida selectiva que explique cómo funciona y vigilando, tras asegurar que esto supondrá un cambio de hábitos para los ciudadanos pero que les facilita incorporarse a l a recogida selectiva.

RECOGIDA DE MUEBLES

Por otra parte, ha explicado que desde octubre han unificado el horario de recogida de muebles de cada barrio, ya que antes había divisiones internas en cada barrio y también provocaba confusiones, en la que es la segunda medida de la segunda fase del plan de limpieza.

Así, el día asignado para la Barceloneta es el lunes, para el Gòtic el miércoles, para el Raval el jueves y para Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera es el viernes.

Vázquez ha destacado que en el mes que llevan desde el cambio "la gente está interpretando bien su día y está funcionando", aunque aún sea una percepción y no tengan los datos.

PLAN DE LIMPIEZA

El Plan de limpieza de Ciutat Vella que presentó Batlle esta primavera incluía 42 proyectos principales que se implementaron de forma progresiva durante este marzo, a la vez que aplicaron 130 acciones puntuales.

Entonces, el concejal recalcó que la estrategia quería reforzar en primera instancia la limpieza exterior de contenedores y buzones de recogida neumática, la frecuencia de limpieza en todos los barrios y aplicar productos antiorines desodorizantes y desinfectantes.