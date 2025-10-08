Barcelona finaliza una nueva fase de urbanización del recinto histórico de Can Ricart

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha finalizado las obras de una nueva fase de urbanización del recinto de Can Ricart en el cuadrante Besòs-montaña para crear un nuevo espacio público "de calidad y abierto al barrio".

En un comunicado este miércoles, el consistorio ha explicado que los trabajos han supuesto la creación de un espacio con plazas y nuevas conexiones del interior del recinto fabril con la red viaria del entorno, como la prolongación de la calle Emília Coranty, desde la calle Marroc hasta la calle Perú.

De esta forma, los nuevos recorridos interiores transcurren entre edificaciones con diferentes usos, tanto "naves industriales existentes protegidas por ser Bienes Culturales de Interés Nacional (BCIN), como edificios de nueva construcción".

Además, en este espacio ya se había construido un edificio de vivienda social y durante las obras de urbanización se han construido dos edificios para residencia de estudiantes y cuatro de vivienda no convencional.

La obra está impulsada por el Instituto Municipal de Urbanismo con una financiación público-privada con un presupuesto de 2,4 millones de euros y se incluye en el proyecto general de urbanización del recinto de Can Ricart, en el distrito de Sant Martí.