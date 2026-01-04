Barcelona finaliza la retirada de pavimento de caucho en 39 guarderías municipales

Barcelona finaliza la retirada de pavimento de caucho en 39 jardines de infancia municipales - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha completado la renovación de los pavimentos exteriores en 39 guarderías municipales para la vuelta de las vacaciones de Navidad, informa en un comunicado este domingo.

El proyecto, impulsado por el Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB), ha supuesto una inversión de 1,3 millones de euros.

Según el gobierno municipal, en los últimos meses, se había detectado "una cierta preocupación" por parte de la comunidad educativa relacionada con el envejecimiento natural de los pavimentos de caucho instalados hace años debido a las altas temperaturas del verano y el desgaste del material.

El concejal de Educación, Lluís Rabell, ha destacado que aunque no se había registrado ningún incidente, "el desgaste por envejecimiento de este material, al desmenuzarse, habría podido generar residuos que los más pequeños podrían manipular".

"Hemos seguido, pues, la recomendación preventiva de la Agència de Salut Pública, respondiendo a la vez a las inquietudes y preguntas de algunas familias", ha concluido.