Barcelona finaliza la reurbanización de la calle Marina junto a la Sagrada Familia

Visitantes en la Sagrada Familia de Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha finalizado esta semana las obras de reurbanización de la calle Marina junto a la Sagrada Familia, una actuación que ha durado unos ocho meses y que ha supuesto una inversión de 2 millones de euros, según ha informado este domingo en un comunicado.

La intervención ha permitido crear una doble manzana continua frente a la basílica mediante una nueva traza circular que modifica el recorrido de la calle Marina y aleja el tráfico de la fachada del templo, siguiendo el proyecto diseñado por el arquitecto Rubió i Tudurí en 1977.

Según el consistorio, la actuación amplía el espacio disponible para actividades ciudadanas y comunitarias en uno de los entornos con mayor afluencia de visitantes de la ciudad.

El ayuntamiento ha señalado que ya ha desplegado alrededor del 80% de las medidas previstas en el Plan de Acción del Espacio de Gran Afluencia (EGA) de la Sagrada Familia, que contempla 37 actuaciones para mejorar la convivencia, ordenar los usos del espacio público y reducir la saturación turística entre 2024 y 2027.

Entre las iniciativas en marcha está el refuerzo de los agentes cívicos en la zona y la ampliación de actividades familiares y culturales, como el programa 'Juguem a les places', con el objetivo de potenciar el uso vecinal e intergeneracional del espacio público.

El plan también incluye medidas de apoyo al comercio de proximidad y herramientas de gestión de la movilidad turística, como la Zona Bus 4.0 para regular las paradas de autobuses, además de la reordenación de los puestos de venta de productos y artesanía en los alrededores del templo.