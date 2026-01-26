Barcelona y Fundación La Caixa subvencionan 13 proyectos de la ciudad sobre salud y medio ambiente

Representantes de los 13 proyectos ganadores, junto a Valls y Font y representantes municipales - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona y Fundación La Caixa subvencionarán con un total de 2 millones de euros hasta 13 proyectos de investigación en el ámbito de la salud, la sostenibilidad y el medio ambiente, en el mar que se lleven a cabo en la ciudad.

Se trata de la 5 edición de estas ayudas, referente a la convocatoria de 2025 y presentada este lunes por el teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, y el subdirector general de Investigación y Becas de Fundación La Caixa, Àngel Font, que han celebrado la continuidad de su colaboración.

Valls ha destacado la voluntad del Ayuntamiento de alinear los objetivos de la ciudad con los de la convocatoria, reafirmado la "gran apuesta" tanto del sector público como el privado por la ciencia, para hacer realidad sus proyectos a largo plazo.

Asimismo, ha reivindicado la posición del gobierno municipal en el apoyo a la investigación para mejorar la vida de la gente, en sus palabras, que ha considerado "más importante que nunca" ante la proliferación de figuras contrarias a los avances científicos.

Por su parte, Font ha afirmado que los 13 proyectos premiados permitirán desarrollar la igualdad, libertad y el progreso compartido, y ha sostenido que "las sociedades que invierten en ciencia son las que acaban generando más prosperidad".

PROYECTOS

Los 13 proyectos ganadores de la convocatoria 2025, que cuentan con la implicación de 32 entidades públicas y privadas, han sido elegidos entre 77 propuestas y recibirán hasta el 80% del coste total de la investigación hasta un máximo de 150.000 euros.

Entre ellos destaca el proyecto WELLCOM, impulsado por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) junto a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Tarpuna e Institut Metròpoli, para promover los huertos urbanos y sus beneficios para las sociedades.

También MICROPIX, liderado por el Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) junto a Vall d'Hebron Institut de Recerca (Vhir) y el Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), que desarrolla un microchip para detectar patógenos en la sangre en menos de 30 minutos.

Finalmente, el proyecto HEAT BCN, también impulsado por el Vhir junto al Parc Sanitari Pere Virgili y la Universitat de Barcelona (UB) que investiga cómo los entornos urbanos se ven afectados por las crecientes temperaturas y propone soluciones adaptativas.