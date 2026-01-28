Barcelona gana la Capitalidad Europea del Comercio de Proximidad 2026 - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Barcelona se ha convertido este miércoles en la primera capital europea de comercio local para este 2026, un reconocimiento que pone en valor el papel del comercio urbano como motor económico y social, ha anunciado el Ayuntamiento en un comunicado.

La capital catalana, que competía con Zaragoza y Utrecht (Países Bajos), se consolida como un referente europeo en el apoyo al pequeño comercio y en la promoción de un modelo comercial arraigado al territorio tras la elección del jurado de los European Capitals of Small Retail Awards en una ceremonia en Bruselas (Bélgica).

La Unión Europea ha elegido a Barcelona en la categoría de 'Visionary' para municipios de más de 250.000 habitantes, para iniciar la Capitalidad europea del comercio local con un programa de más de 100 actividades que comenzarán este febrero.

La Capitalidad europea del comercio local cuenta con un presupuesto de cerca de 3 millones de euros de la UE para desarrollar y financiar los actos y actividades organizadas este 2026 en Barcelona en torno a esta iniciativa por parte de las entidades comerciales, el Consistorio y todo el sector.

A la ceremonia ha asistido una delegación de Barcelona, encabezada por la teniente de alcaldía Raquel Gil, junto a la comisionada Nadia Quevedo y los representantes de las entidades Fundació Barcelona Comerç, Barcelona Oberta, Consell de Gremis de Catalunya y Comertia.