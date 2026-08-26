Barcelona y Generalitat proyectan 4 residencias en Sant Andreu, Eixample, Sants-Montjuïc y Glòries

Collboni y Moreno en el Ayuntamiento de Barcelona este miércoles - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el conseller de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Raúl Moreno, han presentado este miércoles un acuerdo entre ambas instituciones para impulsar la creación de 4 nuevas residencias para gente mayor en diferentes puntos de la ciudad.

Según han explicado en rueda de prensa, los centros estarán ubicados en las Casernes de Sant Andreu, en la Esquerra del Eixample, en la Marina del Prat Vermell (Sants-Montjuïc) y en el entorno de las Glòries (Sant Martí) y se prevé que estén listas para finales del próximo mandato municipal, que acaba en 2031.

Collboni ha celebrado que el ejecutivo de Salvador Illa ponga fin a los 15 años de inversión "desierta" por parte de la Generalitat en materia de residencias, y en el caso de Barcelona, dando a los barceloneses los recursos necesarios para que tengan un envejecimiento digno en su ciudad.

También ha destacado el "cambio de paradigma" en la ejecución de las residencias, por el cual el Govern transferirá los fondos al Ayuntamiento, que será el encargado de construirlas a través de Bimsa, y una vez finalizadas le entregará las llaves al Ejecutivo catalán para que gestione los equipamientos.

Según el alcalde y el conseller, este nuevo procedimiento, posible gracias a una modificación de la Carta Municipal en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat, permitirá "agilizar y recortar plazos" en la ejecución de las residencias.

HASTA 13 MILLONES POR CENTRO

Al preguntársele por el coste de cada equipamiento, Moreno ha señalado que a falta del proyecto técnico que precisaría el presupuesto exacto de los nuevos centros, el objetivo es construir residencias de unas 90 plazas residenciales y 30 de centros de día, aproximadamente, que suelen ir de los 12 a los 13 millones de euros.

Sobre su diseño, ha precisado que el objetivo del Departamento es construir espacios que no solo alberguen a personas mayores, sino también a personas con discapacidad, por ejemplo, generando así "equipamientos compartidos por diferentes necesidades".

De este modo, las nuevas residencias estarán concebidas como espacios "abiertos al conjunto del barrio y de la comunidad, que no sean espacios cerrados y que, por tanto, permitan el flujo sin que ello vaya en detrimento del cuidado de los ciudadanos", ha señalado Moreno.

Respecto a las listas de espera, ha señalado que en estos momentos hay unos 15.000 usuarios esperando una plaza de residencia en Catalunya, siendo el área metropolitana de Barcelona la zona con más presión, y ha asegurado que en lo que va de mandato el Govern ha ampliado el número de plazas en 3.232, 592 de ellas en la capital catalana.

En este sentido, ha sostenido que desde el Govern tienen el compromiso de "recuperar parte del tiempo perdido", por lo que, según Moreno, es necesario pisar el acelerador y redefinir políticas para atender como se debe al proceso de envejecimiento de la sociedad.