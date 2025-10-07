Barcelona Global activa un proyecto para que Barcelona sea un referente ante el cambio climático

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Global ha iniciado el 'Chapter Clima' con el que prevé activar una "agenda compartida e intercambiar buenas prácticas" entre empresas e instituciones para impulsar la Gran Barcelona como referente internacional ante el cambio climático, informa en un comunicado este martes.

El proyecto promueve la detección, intercambio y escalado de las mejores prácticas que desarrollan empresas e instituciones del área metropolitana para dar una respuesta a los retos climáticos.

Además, quiere acelerar la transición "hacia una Barcelona más sostenible, habitable, competitividad y resiliente".

El presidente de la entidad, Ramon Agenjo, ha explicado que "el liderazgo climático no es una opción, es una ventaja competitiva" y que el objetivo es movilizar al talento empresarial y el conocimiento de la ciudad para acelerar soluciones reales y medibles.

El proyecto se organiza en cuatro grupos de trabajo: Infraestructura industrial; Infraestructura de movilidad; Infraestructura de edificación y construcción, y Servicios.