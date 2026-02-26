Barcelona Global pide un "equilibrio" en la imagen de la ciudad como polo turístico y de negocios

La directora general de Barcelona Global, Mercè Conesa, el director general de Gaps, Oriol Molas, y el director general adjunto de Banco Sabadell y director territorial de Catalunya, Xavier Comerma. - BARCELONA GLOBAL

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Global ha pedido que la capital catalana sea reconocida más allá del turismo y trabajar por un "equilibrio" entre la percepción de Barcelona como un polo turístico y un lugar positivo para invertir e impulsar negocios y de referencia para sectores de la ciencia y la investigación.

Así lo ha explicado la directora general de Barcelona Global, Mercè Conesa, durante la presentación de la séptima edición del International Talent Monitor este jueves en Barcelona, realizado con la colaboración de Banco Sabadell y Gaps, y que ha contado con la presencia del director general adjunto y director territorial de Catalunya de Banco Sabadell, Xavier Comerma, y el director general de Gaps, Oriol Molas.

"Está muy bien ser conocidos como una ciudad turística, pero debemos saber qué pasos hacer para mejorar el 'branding' internacional y que se nos conozca como una ciudad de oportunidades de negocio", ha explicado Conesa, que ha resaltado que pese a que el turismo es un sector económico muy relevante, no es el único.

Durante la presentación, el director general adjunto del banco, Comerma, ha puesto el foco en la necesidad de trazar una estrategia "decidida y compartida" que permita afrontar los diferentes retos estructurales que ha señalado el informe, entre los que destacan la falta de oferta de vivienda, la fiscalidad y los salarios.

El informe, basado en más de 800 respuestas a personas de 27 nacionalidades y grupos de edad y salarios diferentes, destaca que un 86,5% de los habitantes internacionales siguen valorando Barcelona como una ciudad atractiva para vivir, de los cuales hasta un 38,5% la recomendaría "activamente".

FORTALEZAS

El estudio, que analiza la percepción de los encuestados respecto a la ciudad, resalta elementos como el estilo y la calidad de vida como una de las principales fortalezas de Barcelona, junto al ambiente internacional o la oferta cultural y de servicios como la sanidad, tanto pública como privada.

La conectividad y el transporte es otro de los puntos más destacados por los encuestados, una percepción positiva que Conesa ha detallado que se da principalmente por la conectividad de Barcelona a nivel europeo, a través del aeropuerto y los puertos, y dentro de la propia ciudad.

ÁREAS DE MEJORA

Conesa, sin embargo, ha explicado también las diferentes áreas de mejora en la ciudad, en base a las que poder establecer "palancas" para llevar a cabo acciones y generar un cambio.

En este sentido, los resultados del monitor apuntan a retos como la reducida oferta de vivienda, la percepción turística de la ciudad o un sistema legal, administrativo y de impuestos "complicado y poco flexible".

En este sentido, los datos del informe presentados por Molas este jueves apuntan a que hasta un 82% de los encuestados consideran que los salarios no son suficientemente altos, y en paralelo, sólo un 39% están satisfechos con la facilidad para hacer negocios en la ciudad.

Así, Conesa ha resaltado la necesidad de dar un acompañamiento en el contexto legal y de seguridad jurídica a las empresas para "que se sientan empoderadas para poder crear negocios desde Barcelona y por tanto poder ofrecer mejores salarios".

ACTUACIONES

A partir del informe, Barcelona Global ha elaborado una serie de propuestas o 'call to action', entre las que destacan el incremento de una oferta educativa internacional asequible o la simplificación de la fiscalidad y burocracia para las empresas, para que no sean un "freno" en la atracción del talento.

Conesa también se ha referido a la falta de vivienda como un punto clave, que afecta ya a toda la población, y que, ha valorado, "está recogido en las agendas tanto del Govern como del Ajuntament de Barcelona", y a la competitividad salarial.

Por último, la directora general de la asociación ha vuelto a poner el foco sobre la percepción de Barcelona como una ciudad para el conocimiento y la atracción de inversión e innovación: "Que seamos más conocidos por esa ciudad de alto nivel tecnológico, de innovación y de computación" ha instado.