Barcelona y Govern cambian el PGM para regular la vivienda temporal y "preservar" la residencial

Archivo - Cartel de 'Se Vende' en un balcón de una vivienda, a 17 de mayo de 2023, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Subcomisión de Urbanismo de Barcelona, integrada por representantes de la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona, ha aprobado una modificación de los artículos 276 y 302A del Plan General Metropolitano (PMG) con el objetivo de regular los usos temporales y turísticos de la vivienda y "preservar" un uso residencial.

El cambio permite al consistorio regular los alquileres de temporada y de habitaciones en la ciudad y define "con claridad" los diferentes usos de la vivienda --habitual, permanente, temporal y segunda residencia--, y abre la puerta a que, con regulaciones posteriores, el Ayuntamiento pueda prohibir, limitar o restringir el alquiler de temporada o de habitaciones en determinados distritos, barrios o edificios, ha detallado el Departamento de Territorio en un comunicado este martes.

En concreto, la modificación establece que los usos habituales y permanentes se admiten "sin limitaciones en todas las zonas en las que este uso esté permitido", a la vez que habilita la posibilidad de aplicar restricciones a aquellos que no sean habituales ni permanentes por distritos, barrios o edificios para proteger el carácter residencial.

Respecto al alquiler de habitaciones, el cambio establece que, cuando sean de carácter permanente, se deberá garantizar a todas las personas residentes el acceso a los espacios y servicios comunes que aseguren las condiciones de habitabilidad.

En los alquileres de temporada, por otro lado, la modificación quiere regular el uso, evitar el fraude e incentivar la incorporación de estas viviendas a la oferta de alquiler residencial, ha detallado el departamento, de forma que los usos temporales solo se puedan justificar "por motivos laborales, médicos, de estudios o similar".