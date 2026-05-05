Barcelona habilita el pabellón 2 de Fira de Montjuïc para la "segunda fase" de la regularización

Varias personas hacen cola en una oficina de atención al ciudadano, a 20 de abril de 2026, en Barcelona, Cataluña (España) - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona habilitará a partir de este miércoles el pabellón 2 del recinto Montjuïc de Fira de Barcelona para la "segunda fase" de la regularización extraordinaria de migrantes, en la que empezará a atender a los residentes en la ciudad que no estén empadronados.

Lo ha anunciado la teniente de alcalde de Derechos Sociales y Promoción Económica de Barcelona, Raquel Gil, en declaraciones a la prensa este martes, acompañada por la comisionada de Acción Social, Sonia Fuertes, y la gerente del Área de Derechos Sociales, Marta Clarí.

El pabellón 2 abrirá este miércoles las 10 horas y a partir del jueves de 8 a 22 horas, con el objetivo de agilizar la entrega de citas para acceder al volante de empadronamiento por parte de los residentes en Barcelona que no disponen de él.

PRIMERA FASE

Gil ha afirmado que el dispositivo desplegado hasta el momento, con 4 equipamientos especialmente dedicados a los trámites vinculados a la regularización de migrantes, ha funcionado "relativamente bien" y que el objetivo es ir escalando las atenciones en las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC).

En concreto, ha señalado que desde que empezó el proceso se han expedido 94.000 volantes de empadronamiento, un 40% comparado con el mismo trimestre del año pasado, y 17.000 informes de vulnerabilidad, 10.000 de ellos de forma telemática, si bien se han enviado unos 20.000 que aún no han sido descargados.

La teniente de alcalde ha celebrado que la "doble combinación" de ser proactivos en la entrega de informes y facilitar los trámites con 4 equipamientos ha permitido al consistorio llegar a un número importante de personas en un corto periodo de tiempo, reduciendo colas y agilizando procesos al priorizar a las personas ya empadronadas.

FIRA

Clarí ha explicado que el pabellón 2 de Fira de Montjuïc estará dedicado al menos esta semana a agendar citas para tramitar el padrón y los informes de vulnerabilidad de cara a la semana que viene, así como a resolver dudas en 2 puntos de información, que podrían ampliarse.

Gil ha señalado que el objetivo del consistorio es que a partir del día 15 de mayo se pueda centralizar la atención en el Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados (SAIER), en el nuevo centro de la calle Miquel Bleach y en la Fira de Montjuïc, liberando las OAC para que puedan seguir haciendo trámites diarios.