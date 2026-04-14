Barcelona impulsa una colección de pasteles inspirados en los maillots del Tour de Francia

Acto de anuncio de los cuatro pasteles - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona, junto al Gremio de Pastelería de Barcelona, ha impulsado una colección de pasteles inspirados en los maillots del Tour de Francia 2026, cuya salida, más conocida como Grand Départ, será en Barcelona, informa en un comunicado.

Los colores de los pasteles son los de los maillots del Tour de Francia: amarillo, con sabor a limón, blanco con puntos rojos, de nata y fresas, verde, que tiene el pistacho como principal ingrediente, y blanco, con sabor a chocolate blanco.

La acción se ha anunciado este martes en el torneo de tenis Barcelona Open Banc Sabadell con la presencia del presidente del Gremio de Pastelería de Barcelona, Miquel Zaguirre, y del concejal de Deportes, David Escudé.

Escudé ha reivindicado la presencia de Barcelona en grandes eventos deportivos y la conexión con otros sectores: "Con esta iniciativa, Barcelona quiere reforzar su apuesta por conectar grandes eventos deportivos con sectores estratégicos del país como el comercio y la gastronomía, generando nuevas oportunidades".

Los encargados de hacer los pasteles han sido Lluc Crusellas, maestro pastelero de Eukarya y El Carme, David Gil, de Pastisseries Artesanes Gil, e Iván Prats, director de Dolços Alemany d'Amposta.