Barcelona inaugura la nueva nave anexa del Casal de Joves del Poblenou-Can Ricart

Imagen de la nueva nave anexa del Casal de Joves del Poblenou-Can Ricart - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nueva nave anexa del Casal de Joves del Poblenou - Can Ricart, en Barcelona, ya ha entrado en funcionamiento después de una obra que ha servido para ampliar el equipamiento con la restauración del interior de una de las naves.

Las obras finalizaron el pasado 9 de diciembre y han comportado una inversión total de 972.142,68 euros, según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado este domingo.

Esta nave anexa, ubicada en la calle Emilia Coranty 5-9, en el distrito de Sant Martí, tiene forma rectangular e, igual que la otra parte del casal, está formada por la planta baja y la primera planta, con una cubierta a dos aguas.

El proyecto de la obra de rehabilitación ha implicado la adecuación del uso interior, el enderrocamiento de las medianas actuales para crear una conexión entre las dos partes existentes y la unificación del acceso a la planta baja.

Este nuevo espacio cuenta con 631,66 metros cuadrados construidos, de los cuales 559,90 son de superficie útil interior.

La nave anexa se perfila como un "proyecto de continuidad" del proyecto del casal y tiene tres objetivos principales: ampliar la cartera de servicios, mejorar la red de relaciones territorial y comunitaria y acoger nuevos proyectos juveniles, así como facilitar espacios a entidades educativas.

Según el regidor de Sant Martí, David Escudé este espacio se enmarca en el proceso de transformación del recinto de Can Ricart: "Es la creación de un nuevo espacio vecinal lleno de vida para el barrio de Provençals del Poblenou".