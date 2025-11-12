Barcelona inicia 'Habittem', programa de vivienda compartida para familias monoparentales femeninas

BARCELONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha el programa 'Habittem', un proyecto piloto que facilita el acceso a una alternativa de vivienda compartida y acompañamiento integral a familias en situación de vulnerabilidad social, "especialmente monoparentales femeninas con niños a cargo".

En un comunicado este miércoles, el Ayuntamiento ha explicado que la iniciativa arranca con 8 viviendas y la atención a 12 unidades de convivencia y que su objetivo es "recuperar la normalidad de dichas unidades y reforzar la autonomía de las personas para reprender su proyecto de vida".

Ha afirmado que es un nuevo paso para encontrar alternativas a los alojamientos temporales urgentes "mediante una respuesta institucional y coordinada a la grave situación estructural de dificultad de acceso a la vivienda".

El proyecto cuenta con el impulso del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Barcelona y la Fundación La Caixa y una alianza de entidades sociales como son Sant Joan de Déu Serveis Socials, la Fundació Mambré, Càritas Diocesana de Barcelona y la Fundació Formació i Treball.

El programa se desarrollará como prueba piloto hasta marzo de 2027 con un presupuesto de 627.877 euros, del cual el Ayuntamiento asume 313.938 euros y la Fundació La Caixa 272.178, mientras que la aportación restante la hacen las demás entidades que participan en la iniciativa.