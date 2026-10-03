Barcelona inicia las obras de mantenimiento y mejora del puente de Bac de Roda

Imagen del puente de Bac de Roda - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Tienen una duración prevista de 6 meses con un presupuesto de 2,1 millones BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado esta semana las obras de mantenimiento, conservación y rehabilitación del puente de Bac de Roda, que conecta los distritos de Sant Andreu y Sant Martí sobre las vías ferroviarias, por tal de reparar y sanear las deficiencias detectadas en la estructura de hormigón y acero, los sistemas de drenaje, el pavimento, los elementos ornamentales y el mobiliario.

Los trabajos tienen una duración prevista de 6 meses, con una actuación por fases para minimizar el impacto en la movilidad, y cuentan con un presupuesto estimado de 2,1 millones de euros, ha informado el consistorio en un comunicado este sábado.

La regidora de Sant Andreu Marta Villanueva ha destacado que con esta actuación no solo se mejora una infraestructura que considera clave sino que se garantiza la "durabilidad, la seguridad y la accesibilidad".

"Su rehabilitación es también una pieza más de la transformación del entorno de la Sagrera, que está permitiendo coser mejor los distritos de Sant Andreu y Sant Martí", ha añadido.

Este puente, proyectado por Santiago Calatrava, se construyó en el año 1987 para conectar las calles de Felip II y de Bac de Roda, separadas por las vías del tren.

TRABAJOS

En una primera fase se repararán los daños observados y, en caso necesario, se aplicará un tratamiento anticorrosivo y, una vez reparados los elementos de hormigón y acero, se hará el repintado general del puente.

Además, se llevarán a cabo diversas actuaciones para mejorar la seguridad y accesibilidad de los itinerarios de peatones y ciclistas y se renovarán los pavimentos y los elementos de protección y separación entre el carril bici y la calzada.

También se instalarán elementos antideslizantes en las escaleras de acceso y sistemas de aviso para personas con discapacidad visual, y la estética del puente mejorará con la eliminación de pintadas y la retirada de deshechos y vegetación, que se someterá a tratamiento herbicida.